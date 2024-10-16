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ПОЛІТИКА

Військові дезертири з росії отримали візи у Франції – The Guardian

16 жовтня 2024, 15:13
Військові дезертири з росії отримали візи у Франції – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Серед них є ті, хто воював проти України.

Франція видала тимчасові візи шістьом російським військовим, які втекли від війни в Україні та подали заявки на політичний притулок. За словами правозахисників, це перший подібний випадок, коли групу дезертирів впустили до країни ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що чоловіки прибули до Франції окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. У 2022 та 2023 роках вони втекли з рф до Казахстану. За словами речника правозахисної групи Go By The Forest Івана Чувіляєва, при вʼїзді до ЄС вони не мали жодних проїзних документів чи закордонних паспортів.

The Guardian додає, що серед тих, кому Франція видала тимчасові візи, були чоловіки, які брали участь у війні проти України. Також серед них є строковики та офіцери, які змогли уникнути відправки на фронт.

Франціядизертирстворосія окупантивійна в Україні

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