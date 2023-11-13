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Військові хакери вразили сайти, що генерують трафік для російських ІПСО

13 листопада 2023, 16:09
Військові хакери вразили сайти, що генерують трафік для російських ІПСО
Фото: Ukrinform
Українські хакери зламали сайти енергетичної компанії та сайти, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку.

Українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"У путіна знову підгорає", – українські військові хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки. Були вражені сайти енергетичної компанії та сайти, які використовувалися російськими військовими для створення трафіку під час російських інформаційно-психологічних операцій. Серед них – сайт знайомств, генератори паролів і статусів", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 20 жовтня українські військові хакери "привітали" 13 російських установ і підприємств з днем військ зв'язку рф. На сайтах установ була розміщена картинка із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і словами “У вас пропущенный”. 

 

хакеривійна в Україніросія окупантиІПСО

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