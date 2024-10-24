Військові кіберфахівці здійснили атаку на 13 російських компаній

Особисті дані військових рф, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури

Українські кіберспеціалісти провели атаку на сервери 13 компаній рф, які були помічені у сприянні агресії росії проти України.

Про це повідомляє "Стратком ЗСУ".

Зазначається, що у переліку вражених об’єктів – "РосХимЗащита", виробник засобів індивідуального захисту для російських військових, і Фонд "Русь Великая", що промотує "рускій мір". Також повідомлено про злам сайтів організацій, що займаються кредитуванням учасників агресії, таких як "Залог" і "МФК "Джой Мани".

"Стратком ЗСУ" повідомив, що особисті дані військових рф, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури.