Військові кіберфахівці здійснили атаку на 13 російських компаній
24 жовтня 2024, 16:53
Фото: Ukrinform
Особисті дані військових рф, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури
Українські кіберспеціалісти провели атаку на сервери 13 компаній рф, які були помічені у сприянні агресії росії проти України.
Про це повідомляє "Стратком ЗСУ".
Зазначається, що у переліку вражених об’єктів – "РосХимЗащита", виробник засобів індивідуального захисту для російських військових, і Фонд "Русь Великая", що промотує "рускій мір". Також повідомлено про злам сайтів організацій, що займаються кредитуванням учасників агресії, таких як "Залог" і "МФК "Джой Мани".
"Стратком ЗСУ" повідомив, що особисті дані військових рф, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури.