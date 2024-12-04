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Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка

04 грудня 2024, 16:57
Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка
Фото: з вільного доступу
Військовослужбовців армії КНДР після скарг нагодували індивідуальними пайками із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС рф

Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області рф, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Зазначається, що на вирішення проблеми росія відправила генерал-майора Мєвлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу.
 
На місці він розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС рф.
 
У ГУР також заявили, що військових зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зокрема – 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 11 ОДШБр.
війна в Україніросія окупантиКНДР

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