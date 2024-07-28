Військові кораблі рф здійснили регулярний візит на Кубу

Це другий візит кораблів рф на Кубу за півтора місяця.

Російські військові кораблі прибули на Кубу ще вчора, 27 липня.

Про це інформує агенція Reuters.

В порт Гавани зайшли кілька російських суден.

Серед них навчальний корабель "Смольный", патрульне судно "Неустрашимый" і кораблі підтримки, всі з Балтійського флоту рф, які мають покинути порт до 30 липня.

Збройні сили Куби назвали прибуття російських кораблів як рутинний захід.

"Розгортання російських сил в Атлантиці не становить прямої загрози або занепокоєння для Сполучених Штатів", - заявив представник Північного командування Збройних сил США.

Вперше в цьому році кораблі прибули на Кубу 12 червня, що викликало напруження у регіоні.

Тоді США направили до Куби підводний човен.