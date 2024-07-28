Військові кораблі рф здійснили регулярний візит на Кубу
Російські військові кораблі прибули на Кубу ще вчора, 27 липня.
Про це інформує агенція Reuters.
В порт Гавани зайшли кілька російських суден.
Серед них навчальний корабель "Смольный", патрульне судно "Неустрашимый" і кораблі підтримки, всі з Балтійського флоту рф, які мають покинути порт до 30 липня.
Збройні сили Куби назвали прибуття російських кораблів як рутинний захід.
"Розгортання російських сил в Атлантиці не становить прямої загрози або занепокоєння для Сполучених Штатів", - заявив представник Північного командування Збройних сил США.
Вперше в цьому році кораблі прибули на Кубу 12 червня, що викликало напруження у регіоні.
Тоді США направили до Куби підводний човен.