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Військові кораблі рф здійснили регулярний візит на Кубу

28 липня 2024, 20:21
Військові кораблі рф здійснили регулярний візит на Кубу
Фото: Reuters
Це другий візит кораблів рф на Кубу за півтора місяця.

Російські військові кораблі прибули на Кубу ще вчора, 27 липня.

Про це інформує агенція Reuters.

В порт Гавани зайшли кілька російських суден. 

Серед них навчальний корабель "Смольный", патрульне судно "Неустрашимый" і кораблі підтримки, всі з Балтійського флоту рф, які мають покинути порт до 30 липня.

Збройні сили Куби назвали прибуття російських кораблів як рутинний захід.

"Розгортання російських сил в Атлантиці не становить прямої загрози або занепокоєння для Сполучених Штатів", - заявив представник Північного командування Збройних сил США.

Вперше в цьому році кораблі прибули на Кубу 12 червня, що викликало напруження у регіоні. 

Тоді США направили до Куби підводний човен.

 
РосіяКуба

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