Військові на передовій забезпечені зимовою формою на 100% - Міноборони

У відомстві заявили, що почали готувати процес забезпечення зимовою формою одягу заздалегідь, ще влітку

Бійці на передовій забезпечені зимовою формою практично на 100%.

Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов.

"Першочергова потреба, а це насамперед ті люди, які безпосередньо перебувають у зоні бойових дій, вони забезпечені практично на 100%, але поставки йдуть кожного дня – це досить великі обсяги, й ми зараз ведемо роботу практично "з коліс". Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту (шоломи, балістичні бронежилети) зараз ми забезпечили Збройні сили повністю, увесь особовий склад, ми вже навіть створили досить великі запаси. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів", - розповів заступник міністра.

Перехід на зимову форму відбувається 15 жовтня.

"Так завжди було, що перехід на зимову форму одягу здійснюється саме 15 жовтня. Проте, ми почали готувати процес забезпечення зимовою формою одягу заздалегідь, ще влітку. У червні, наскільки нам дозволяли наші фінансові спроможності, уклали низку договорів на дефіцитні позиції, по яких були побоювання щодо достатньої кількості, якщо вони знадобляться терміново. Потихеньку ми везли, а коли нас "давили" обсяги саме під зимовий період – ми нарощували обсяги відповідно до запиту та потреб ЗСУ, які також від початку і до сьогодні наростали через зростання кількості військовослужбовців. Основне завдання було: вчасно відповідати на цей виклик. Ми укладали договори, додавали, додавали, додавали, згодом вийшли вже на ритмічні поставки досить великих обсягів", - пояснив Шаповалов.