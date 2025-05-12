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Військові назвали умову переговорів з росією – Reuters

12 травня 2025, 10:57
Військові назвали умову переговорів з росією – Reuters
Фото: Генштаб ЗСУ
На сьогодні рф утримує близько 20% території України і наполягає, що Київ має визнати "реальність на місцях".
Українські військові переконані, що з росією не можна вести ніяких переговорів до повного виведення її військ.
 
Про це пише Reuters.
 
Після триденного припинення вогню, оголошеного росією на вихідні, яке супроводжувалося обстрілами та наступами, частина українських бійців, що тримають оборону на передовій, передала чітке послання президенту Володимиру Зеленському: не сідати за стіл переговорів, доки ворог не залишить українську землю.
 
Менш ніж через годину після завершення формального режиму тиші, російський президент путін запропонував розпочати прямі переговори з Україною. Зеленський у відповідь зазначив, що це можливо лише за умови безумовного місячного припинення вогню, яке має стартувати з понеділка.
 
Один з військових Національної гвардії, командир підрозділу безпілотників із позивним "Чепа", готуючи дрони для фіксації активності російських військ після завершення оголошеної "тиші", переконаний, що перемовини можливі лише після повного виходу російських сил до кордонів, визначених у 1991 році:
 
"Як солдат і громадянин України, я вважаю, що перш ніж ми сядемо за стіл переговорів, нам слід повернутися до кордонів 1991 року. Ось і все. Повне виведення всіх військ з території України. Потім, коли ми зможемо поговорити. Що б путін не думав, захопити певні регіони чи поділити території, ніхто не давав йому права це робити".
 
Цю думку підтримують й інші військовослужбовці з його підрозділу.
 
На сьогодні рф утримує близько 20% території України і наполягає, що Київ має визнати "реальність на місцях".
 
Водночас, за словами Зеленського, частина тимчасово окупованих земель може бути повернена дипломатичним шляхом, однак офіційне визнання анексії неможливе через положення української Конституції. Обговорення територіальних питань, наголосив президент, можливе лише після встановлення режиму припинення вогню.
 
путін під час нічної пресконференції закликав повернутись до переговорів на основі документа, укладеного у 2022 році, який передбачає постійний нейтральний статус України. Це прямо суперечить Конституції, в якій з 2019 року закріплено прагнення до повноцінного членства в НАТО.
 
У суботу позицію України підтримали провідні європейські держави — лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі виступили за безумовне припинення вогню, яке має розпочатися у понеділок.
 
Втім, на практиці російська "тиша" виявилася фікцією. За словами "Чепи", його підрозділ не помітив жодного зменшення інтенсивності бойових дій:
 
"Так, нам потрібні переговори. Але путін боїться переговорів. Ми не бачили жодного припинення вогню, були безперервні атаки з гаубиць, ракетних установок, вони використовували все. Ми не зазнали жодного припинення вогню".
 
Навіть після завершення формального терміну припинення вогню у ніч на неділю, російські війська продовжували активність. Розвідувальні дрони "Чепи" зафіксували рух техніки поблизу одного з прифронтових сіл:
 
"Там багато руху як військової, так і цивільної техніки. Цікаво, що так близько до лінії зіткнення стоїть цивільний автомобіль. Зверніть увагу, не пошкоджений. Мабуть, вони ним добре користуються".
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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