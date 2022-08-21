CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗначна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втратПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
військові РФ незадоволені танковими на тлі великих втрат в Україні - британська розвідка
Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на щоденний звіт британської розвідки,
У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення Ігор Гіркін, російський прихильник жорсткої лінії, колишній офіцер і міністр ФСБ у так званій "Донецькій народній республіці", став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні.
"19 серпня Гіркін опублікував неохоче захопливу критику поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться у звіті.
Довідка
Танковий біатлон - це механізоване військово-спортивне змагання, яке проводить російські військові в рамках щорічних Міжнародних армійських ігор. Натхненний зимовим видом спорту - біатлоном, цей вид спорту наголошує на комплексну підготовку екіпажів танків, включаючи навички проходження пересіченої місцевості у поєднанні зі здатністю вести точний і швидкий вогонь під час виконання маневрів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2022 13:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- ФОТО Символ єднання, що мав бути в Харкові, з'явиться в Києві
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування
- Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic