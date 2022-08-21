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військові РФ незадоволені танковими на тлі великих втрат в Україні - британська розвідка

Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат
військові РФ незадоволені танковими на тлі великих втрат в Україні - британська розвідка
Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні.
 
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на щоденний звіт британської розвідки,
 
У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення Ігор Гіркін, російський прихильник жорсткої лінії, колишній офіцер і міністр ФСБ у так званій "Донецькій народній республіці", став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні.
 
"19 серпня Гіркін опублікував неохоче захопливу критику поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації в Росії, де "наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо в танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів", - йдеться у звіті.

Довідка

Танковий біатлон - це механізоване військово-спортивне змагання, яке проводить російські військові в рамках щорічних Міжнародних армійських ігор. Натхненний зимовим видом спорту - біатлоном, цей вид спорту наголошує на комплексну підготовку екіпажів танків, включаючи навички проходження пересіченої місцевості у поєднанні зі здатністю вести точний і швидкий вогонь під час виконання маневрів.
 
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21 08 2022 13:36
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