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ПОЛІТИКА

Військові російські окупанти викопали траншеї на півночі Криму, - знімки супутника

03 січня 2023, 10:55
Військові російські окупанти викопали траншеї на півночі Криму, - знімки супутника
Крим окопи
Змусили росіян вживати додаткових заходів із посилення оборони тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь успішні дії Сил оборони України на півдні держави

Біля перешийків на південь від Армянська та Суворового російські загарбники викопали траншеї.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані у Твіттері OSINT-аналітика Бреді Ефріка.

"На останніх супутникових знімках видно траншеї, побудовані російськими військами на півночі Криму. Ці позиції були побудовані протягом останнього місяця і знаходяться приблизно за 10 кілометрів від Херсонської області", - пише Ефрік.

Раніше, наприкінці грудня, з’явилися супутникові знімки, на яких видно, що росіяни окопуються навколо радіолокаційної станції біля с. Лазурне на південному березі Криму.

Змусили росіян вживати додаткових заходів із посилення оборони тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь успішні дії Сил оборони України на півдні держави, а також у Чорноморській зоні, вважає заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.


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