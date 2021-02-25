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Військові у зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19

Щеплення їм почнуть робити вже 25 лютого
Вакцина CoviShield, розроблена AstraZeneca, прибула до Луганської та Донецької областей.
Військові у зоні ООС отримали вакцину проти COVID-19 Фото: вакцина (freepik)

Про це повідомила заступниця голови Луганської облдержадміністрації Катерина Безгинська, повідомляє "Громадське".

Луганська область вночі отримала 14 300 доз. 7 500 із них використають для вакцинації медичних працівників, які борються з пандемією, та для інших категорій населення, які мають вакцинуватися на першому етапі.

Ще 6 800 доз вакцини виділили для військових Операції обʼєднаних сил: Нацгвардії, СБУ, прикордонників тощо.

Прибула вакцина й до Донецької області. Як повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, регіон отримав 14 тисяч доз для цивільного населення і "певну кількість доз для військових".

В пресцентрі штабу Операції обʼєднаних сил нам повідомили, що, за попередньою інформацією, військові у зоні ООС вже отримали вакцину. 25 лютого вакцинація має початись у Покровську Донецької області.

Нагадаємо, що 

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25 02 2021 15:11
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