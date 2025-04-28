Військові витрати у світі знову побили рекорд – SIPRI

Більше 100 країн підвищили свої військові витрати у минулому році.

В 2024 році світові військові витрати склали 2,718 трильйона доларів, а це на 9,4% більше порівняно з 2023 роком.

Це стало найстрімкішим річним зростанням щонайменше з кінця Холодної війни, йдеться у дослідженні Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з аналізом, в 2024 році військові витрати на глобальному рівні досягли історичного максимуму – 2,718 трильйона доларів, що є на 9,4% більше порівняно з попереднім роком.

"Понад 100 країн світу підвищили свої військові витрати у 2024 році. Оскільки уряди дедалі більше надають пріоритет військовим потребам, часто за рахунок інших статей бюджету, економічні та соціальні наслідки цих рішень можуть мати суттєвий вплив на суспільства протягом багатьох років", - заявили аналітики SIPRI.

Продовження війни в Україні і сумніви щодо відданості США союзницьким зобов’язанням в межах НАТО стали основними факторами, які вплинули на зростання витрат у Європі.

Аналітики вважають, що загалом витрати на оборону в Європі і рф зросли на 17% і сягнули 693 мільярдів доларів, що перевищує рівень витрат періоду завершення Холодної війни.

Проте єдиною країною Європи, яка не збільшила свої військові витрати, була Мальта.

А от в росії витрати сягнули 149 мільярдів доларів, що на 38% більше порівняно з 2023 роком та вдвічі більше, ніж у 2015 році. І складає 7,1% ВВП рф та 19% усіх державних витрат.

Щодо України, загальні військові витрати у 2024 році зросли на 2,9%, досягнувши 64,7 мільярда доларів, а це 43% від російських витрат. При цьому військові витрати становили 34% від ВВП країни, що є найвищим показником у світі.

Дослідники пишуть, що в умовах обмежених фінансових ресурсів Україні буде складно і надалі збільшувати витрати на оборону.

Зростання витрат відбулось і в США, де військові витрати збільшилися на 5,7% і сягнули 997 мільярдів доларів, що становить 37% світових військових витрат у 2024 році.

Китай, друга країна у світі за обсягом військових витрат, збільшив свої оборонні видатки на 7% – до приблизно 314 мільярдів доларів, демонструючи зростання протягом 30 років поспіль.

Відзначаються також безпрецедентні збільшення військових витрат у Центральній та Західній Європі. Витрати Німеччини зросли на 28% і досягли 88,5 мільярда доларів, що зробило її найбільшим військовим витратником у регіоні. Польща збільшила витрати на 31%, довівши їх до 38 мільярдів доларів, що становить 4,2% ВВП країни.