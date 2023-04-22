Військові Японії готуються до запуску Північною Кореєю балістичної ракети
Про це повідомляє NHK.
Після заяви Пхеньяна, що вони на завершальній стадії підготовки до запуску того, що вони називають першим у країні військовим супутником-розвідником, який передбачає використання технологій балістичних ракет. Після цього Японія видала відповідний наказ.
Північна Корея в 2012 та 2016 роках запустила балістичні ракети, які, за її твердженнями, були супутниками. Вони пролетіли над районами поблизу островів Сакісіма в південній японській префектурі Окінава.
Повітряні сили повинні розгорнути підрозділи протиракетної оборони на Окінаві, а Морські сили підготувати есмінці, оснащені американськими системами «Іджіс», які являють собою інтегровану новітню систему засобів виявлення і перехоплення ракет, йдеться в наказі.
В той же час наземним силам наказано підготуватися до дій для мінімізації шкоди від падаючих елементів північнокорейської ракети, які можуть впасти на Окінаву.
В разі, якщо Північна Корея запустить балістичну ракету, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН - це стане першим запуском із лютого 2016 року.