Військові Японії готуються до запуску Північною Кореєю балістичної ракети

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада дав наказ Силам самооборони країни підготуватися до можливого запуску балістичної ракети КНДР.

Про це повідомляє NHK.

Після заяви Пхеньяна, що вони на завершальній стадії підготовки до запуску того, що вони називають першим у країні військовим супутником-розвідником, який передбачає використання технологій балістичних ракет. Після цього Японія видала відповідний наказ.

Північна Корея в 2012 та 2016 роках запустила балістичні ракети, які, за її твердженнями, були супутниками. Вони пролетіли над районами поблизу островів Сакісіма в південній японській префектурі Окінава.

Повітряні сили повинні розгорнути підрозділи протиракетної оборони на Окінаві, а Морські сили підготувати есмінці, оснащені американськими системами «Іджіс», які являють собою інтегровану новітню систему засобів виявлення і перехоплення ракет, йдеться в наказі.

В той же час наземним силам наказано підготуватися до дій для мінімізації шкоди від падаючих елементів північнокорейської ракети, які можуть впасти на Окінаву.

В разі, якщо Північна Корея запустить балістичну ракету, порушуючи резолюції Ради безпеки ООН - це стане першим запуском із лютого 2016 року.