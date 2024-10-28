Військові з КНДР почали злагодження на Курщині – ЦНС

Вони тренують переважно вночі.

Центр національного спротиву заявляє, що місцеве населення розказало, що більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області рф.

Про це йдеться на сайті ЦНС.

"За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості", – заявляють в Центрі.

Спеціалісти додають, що що солдатів навчають на певних полігонах переважно вночі. Разом із ними на навчання прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів і спостерігачів за найманцями.

Поки невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій і скільки буде тривати злагодження.

Однак місця розташування бойовиків відомі, додали в ЦНС.

Крім того, сьогодні, 28 жовтня, генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.