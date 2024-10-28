Військові з КНДР почали злагодження на Курщині – ЦНС
Центр національного спротиву заявляє, що місцеве населення розказало, що більше 3 тисяч північнокорейських солдатів почали злагодження в Курській області рф.
Про це йдеться на сайті ЦНС.
"За інформацією небайдужого населення Курщини, понад 3 тисяч найманців із КНДР почали злагодження на місцевості", – заявляють в Центрі.
Спеціалісти додають, що що солдатів навчають на певних полігонах переважно вночі. Разом із ними на навчання прибули працівники посольства комуністичної країни, які виконують функцію перекладачів і спостерігачів за найманцями.
Поки невідомо, коли саме найманців із КНДР направлять безпосередньо в зону бойових дій і скільки буде тривати злагодження.
Однак місця розташування бойовиків відомі, додали в ЦНС.
Крім того, сьогодні, 28 жовтня, генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.