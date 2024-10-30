Військові з КНДР радіють відправці в росію попри жорстокі бої – AP

Ймовірно, їх розмістять на найважчих ділянках фронту, хоча досвіду вони не мають.

Північнокорейські війська, відправлені до росії, де жорстокі умови війни, але солдати сприймати своє відрядження позитивно, пише Associated Press.

Тисячі молодих військових з КНДР, можливо, з елітних спецпідрозділів, прибули для підтримки російських військових у конфлікті в Україні і це попри те, що їх можуть розмістити на найважчих ділянках фронту.

Екс північнокорейські військові кажуть, що солдати можуть сприймати таке відрядження як почесну місію, адже це рідкісна можливість побачити іншу країну, заробити гроші й отримати привілеї для своїх сімей на батьківщині.

Колишній військовий спецпідрозділу Лі Вун Гіл розповідає, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча повернення додому живими дуже малоймовірно.

Пентагон заявляє, що до рф прибули близько 10 000 північнокорейських військових, які можуть викликати ескалацію конфлікту, адже їх можуть задіяти вже у найближчі тижні.

Для Кім Чен Ина цей крок ще один спосіб заробити валюту і отримати безпекову підтримку з боку Росії, попри ризики втрат.

Спецпідрозділ "Штурмовий корпус", до якого належать ці війська, відомий своєю підготовкою до диверсійної діяльності в Південній Кореї. Ветерани цього підрозділу зазначають, що навіть за привілейованих умов солдати КНДР страждали від недоїдання.

Умови служби в рф кращі, а зарплата, можливо, складе щонайменше 2000 доларів на місяць, тому більша частина коштів потрапить до скарбниці Кім Чен Ина, а решту залишать солдатам. Багато хто з них буде радий такому заробітку, адже середня місячна зарплата в КНДР становить менше долара.

Видання пише, що Пхеньян може надавати додаткові соціальні привілеї сім'ям солдатів, відправлених до рф, включно з житлом чи освітніми можливостями. Деякі солдати, особливо молоді, сприйме це як можливість побачити світ за межами суворо контрольованої КНДР.

Однак, якщо ці війська зазнають великих втрат, настрої можуть змінитися. Солдати, не знайомі з рівнинними умовами та сучасною тактикою ведення війни, включаючи використання безпілотників, можуть швидко опинитися в ролі "гарматного м’яса". Дехто з них, зіткнувшись із жорстокими реаліями війни, може навіть здатися в полон українським силам, щоб уникнути смерті.

Кім Чен Ин також може сподіватися, що, надаючи військову підтримку рф, отримає доступ до важливих технологій, зокрема для покращення своєї ядерної програми, але експерти зазначають, що рф, найімовірніше, не передаватиме передові ракетні технології. Північнокорейська влада також приховує участь своїх військ у війні від власного населення, побоюючись негативної реакції на відправлення солдатів за кордон.