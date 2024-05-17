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Військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах по всій країні – Міноборони

17 травня 2024, 12:31
Військовозобов'язані зможуть оновити дані в ЦНАПах по всій країні – Міноборони
Фото: ye.ua
18 травня має запрацювати електронний кабінет, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.

Військовозобов’язані українці з 18 травня матимуть можливість оновити дані не тільки у ТЦК та СП, але також в електронному кабінеті та ЦНАПах.

 Про це заявив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, передає Арміяінформ.

"Є три шляхи: ТЦК та СП, електронний кабінет, який має запуститися від 18 травня, і ЦНАПи. Тому що було запущено дезінформацію, нібито ЦНАПи не готові до цього. Закон каже, що ЦНАП - це теж місце, де можна оновити дані", - сказав Лазуткін.

Вчора представники Міноборони зв’язувалися з відповідальними структурами, і було підтверджено, що дійсно з 18 травня у ЦНАПах можна буде оновити дані. Крім того, завтра має запрацювати електронний кабінет, хоча до нього надалі ще будуть додавати опції.

"Наразі це буде можливість оновити дані, такі як електронна пошта, телефон і місце проживання", - сказав він.

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