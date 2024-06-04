Військових рф, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину – ISW

Армія рф примусово відправляють на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Тому Міністерство оборони рф відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі", - пишуть аналітики.

Крім того, російське опозиційне видання "Верстка" вчора повідомило, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. В травні їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.

"Верстка" пише, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. З часом їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють їх в Україну.

Також російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.

Уряд рф скасував судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, а слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.

Журналісти також пишуть, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони рф, на небойові ролі в прикордонні війська росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.