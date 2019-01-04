Військовим-контрактникам у зоні ООС підвищили зарплати
"У квітні виплати в збільшеному розмірі отримають військовослужбовці ЗСУ за виконання ними в березні 2019 року завдань у складі підрозділів", - повідомляють на сайті Міністерства оборони України.
Зазначається, що з 1 березня цього року було збільшено розміри виплат за участь в операції Об'єднаних сил на першій лінії зіткнення - на 2 тис. гривень, на другій - на 1 тис. гривень. Так загальна сума становитиме 12 тис. грн на першій лінії зіткнення і 5500 гривень - на другій лінії зіткнення.
Крім того, встановлена виплата винагороди військовослужбовцям Військово-морських сил за час виконання бойових завдань в акваторії Азовського моря з розрахунку 12 тис. гривень на місяць пропорційно до днів такої участі.
"Так, військовослужбовець-контрактник з числа рядового складу за виконання завдань в операції Об'єднаних сил на першій лінії зіткнення буде отримувати збільшене грошове забезпечення від 22157 гривень, а на другій лінії - від 15 557 гривень", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, в грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовців з 1 січня 2019 року.
На початку березня 2019 року президент Петро Порошенко також підписав рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у зоні ООС з 1 квітня.
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