Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо президентом

Військовий аташе Венесуели в США Хосе Луїс Сільва заявив про визнання Хуана Гуайдо президентом країни.

"Сьогодні я кажу народу Венесуели, і особливо моїм братами в збройних силах країни, визнати президента Хуана Гуайдо єдиним законним президентом", - сказав полковник Хосе Луїс Сільва у відеозверненні, записаному в його кабінеті в посольстві у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Сільва заявив агентству телефоном, що більше не визнає Ніколаса Мадуро президентом і закликав до проведення вільних і справедливих виборів.

Гуайдо привітав Сільву в повідомленні в Twitter закликав інших наслідувати його приклад.

Вчинок Сільви є прикладом того, "що роль військових полягає в тому, щоб захищати конституційний порядок, а не підтримувати диктаторів і репресувати свій власний народ", заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Гарретт Маркіз.

Американські дипломати покинули Венесуелу, а Каракас відкликав свою дипломатичну місію з Вашингтона. Це відбулося після рішення Венесуели розірвати дипломатичні відносини з урядом США, адже Вашингтон не підтримує владу чинного президента Ніколаса Мадуро, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Венесуели.

Венесуела та США домовилися протягом 30 днів обговорити, як їхні дипломатичні місії співпрацюватимуть надалі.

Нагадаємо, під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

Додамо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.