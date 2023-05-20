Військовий експерт розповів, як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

У ворога спостерігається паніка. росіяни риють траншеї та будуть бліндажі.

російські війська готуються оборонятися і чекають на контнаступ ЗСУ. Однак вони не зовсім розуміють, що атакувати і воювати в обороні – це різні речі.

Про це 24 Каналу розповів Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ.

За його слів, тактика росіян точно не призведе їх до успіху.

"До оборони треба готуватися. Це не обов'язково рити якісь траншеї та будувати бліндажі. Безумовно, оборонна діяльність займає багато часу", - сказав він.

Військовий експерт також наголосив, що росіяни точно знають, що контрнаступ неминучий. Проте ворог не має інформації про те, як саме і де він буде відбуватися. Через це в окупантів - паніка.

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл заявив, що на початку весняного контрнаступу ЗСУ руйнуватимуть логістику російських військ. Це може початися в південній частині України, в районі сухопутного коридору, який пов'язує рф із територією Криму, вважає він.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська майже готові до контрнаступу. Практично вся обіцяна західна бронетехніка вже надійшла до ЗСУ.