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Військовий літак рф порушив повітряний простір Фінляндії – Міноборони

10 червня 2024, 21:07
Військовий літак рф порушив повітряний простір Фінляндії – Міноборони
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
російський літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії вуперше з моменту вступу країни до НАТО. Літак рф зайшов на територію Фінляндії на глибину 2,5 кілометрів і пробув у повітряному просторі близько 2 хвилин.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

За інформацією оборонного відомства, літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин вранці 10 червня. Інцидент стався у східній частині Фінської затоки. Літак зайшов на територію Фінляндії на глибину понад 2,5 км, зазначили в Міноборони країни.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного територіального порушення та негайно розпочали розслідування", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Як зазначає агенство, останній подібний інцидент стався в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі влетіли в повітряний простір Фінляндії. У квітні 2023 року країна стала членом Альянсу.

Фінляндіявійна в Україніросія окупантивинищувачі

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