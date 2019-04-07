Військовий, який підірвався на фугасі під Мар'їнкою помер у лікарні
"З сумом повідомляємо, що сьогодні, 04.07.2019 року в міській лікарні м. Курахове від отриманих поранень помер воїн Королівської бригади – старший солдат Лобода Едуард Віталійович", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.
"Едуард, який був попереду своєї групи, прикрив побратимів від вибуху, прийнявши весь удар на себе. Майже добу медики намагались врятувати йому життя, але, на жаль, поранення виявились несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє "Радіо Свобода" у Дніпрі в лікарні імені Мечникова, рятують ще двох поранених під Авдіївкою бійців.
Головний лікар Сергій Риженко розповів, що обох їх доправили напередодні санавіацією. Вони зазнали мінно-вибухових поранень під час обстрілу біля шахти Бутівка.
Як поінформував лікар, стан одного з них, 22-річного Івана з Чернігівщини, тяжкий, зокрема, у нього уражені очі. Стан другого, 23-річного Альберта з Кропивницького, оцінюють як середньої тяжкості, його стан покращується.
Нагадаємо, що минулої доби збройні формування Росії 29 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
В результаті ворожих обстрілів п’ять українських військовослужбовців отримали поранення.
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