Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Військовий, який зник із бойових позицій, потрапив у полон

Ворог виклав відео з українським військовослужбовцем, який зник з бойових позицій 23 січня цього року
Військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади, який зник 23 січня, потрапив у полон до бойовиків.
Військовий, який зник із бойових позицій, потрапив у полон Фото: news-front.info

Про це повідомляє 79-а десантно-штурмова бригада в Facebook.

У повідомленні зазначається, що ворог виклав відео з українським військовослужбовцем, який зник з бойових позицій 23 січня цього року.

"Ми визнаємо приналежність військовослужбовця на відеозаписі. Микола Гриненко – військовослужбовець нашої військової частини", - зазначили в бригаді.

Там заявили, що все сказане Гриненком на камеру окупантів "є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах"".

"Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2019 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.