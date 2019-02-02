Військовий, який зник із бойових позицій, потрапив у полон
Про це повідомляє 79-а десантно-штурмова бригада в Facebook.
У повідомленні зазначається, що ворог виклав відео з українським військовослужбовцем, який зник з бойових позицій 23 січня цього року.
"Ми визнаємо приналежність військовослужбовця на відеозаписі. Микола Гриненко – військовослужбовець нашої військової частини", - зазначили в бригаді.
Там заявили, що все сказане Гриненком на камеру окупантів "є підготовленим, сфабрикованим і зрежисованим кремлівською пропагандою відео у "Донецьких підвалах"".
"Достовірно відомо, що на військовослужбовця здійснювався колосальний психологічний тиск. Вживається всіх заходів на всіх рівнях для повернення нашого військовослужбовця додому", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил поблизу Павлополя зник військовослужбовець розвідувального взводу одного з підрозділів 79-ї десантно-штурмової бригади.
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