Військовий збив російську крилату ракету з кулемета – Повітряні сили

12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

Військовий Повітряних сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе", – зазначив військовий.

У цивільному житті Сергій він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи.

Військовий розповів, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує він.

Сергій зізнається, емоції у той момент – переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.