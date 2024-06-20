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Військовий збив російську крилату ракету з кулемета – Повітряні сили

20 червня 2024, 17:11
Військовий збив російську крилату ракету з кулемета – Повітряні сили
Фото: Повітряні сили
12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

Військовий Повітряних сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність та розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе", – зазначив військовий.

У цивільному житті Сергій він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. 

Військовий розповів, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.
 
"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує він.
 
Сергій зізнається, емоції у той момент – переповнювали. У те, що він дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки. 
ракетиППОвійна в Україніросія окупанти

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