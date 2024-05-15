Візит Зеленського до Португалії та Іспанії скасовано – ЗМІ

Причина – серйозна внутрішня ситуація в Україні.

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн.

Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.

Не повідомляючи більш конкретних деталей, оточення глави української держави дало зрозуміти, що складна ситуація на кількох ділянках фронту, зокрема в Харкові, не рекомендує наразі виїжджати за кордон.

Нагадаємо, раніше королівський дім Іспанії підтвердив інформацію, що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI. У Мадриді мали підписати двосторонню угоду про безпеку.