Візит Зеленського до США в липні не відбудеться - ЗМІ

Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони

Візит Володимира Зеленського в США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела.

За даними видання, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень.

Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.

Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони.

За даними "Європейської правди", однією з ключових проблем перенесення термінів є те, що в разі, якщо Білий дім підтвердить можливість візиту в першій половині-середині серпня то у цей час Конгрес піде у відпустку. Це зменшує можливості для зустрічей під час візиту.

У пятницю прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що усі узгодження щодо візиту Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.