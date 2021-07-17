НОВИНИВізит Володимира Зеленського в США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Візит Зеленського до США в липні не відбудеться - ЗМІ
Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони
Фото: svoboda.org
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела.
За даними видання, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень.
Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.
Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони.
За даними "Європейської правди", однією з ключових проблем перенесення термінів є те, що в разі, якщо Білий дім підтвердить можливість візиту в першій половині-середині серпня то у цей час Конгрес піде у відпустку. Це зменшує можливості для зустрічей під час візиту.
У пятницю прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що усі узгодження щодо візиту Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 07 2021 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
- ВІДЕО Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи
- ФОТО Археологи знайшли гробницю матері Олександра Македонського
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles