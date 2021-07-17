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Візит Зеленського до США в липні не відбудеться - ЗМІ

Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони
Візит Володимира Зеленського в США відбудеться в серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної розмови президентів України та США.
Візит Зеленського до США в липні не відбудеться - ЗМІ Фото: svoboda.org
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ZN.UA із посиланням на власні джерела.
 
За даними видання, ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака з заступником держсекретаря Вікторією Нуланд в червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень.
 
Під час цих погоджень, за словами джерел, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому говорилося, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України в США.
 
Зараз Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає незадоволення української сторони.
 
За даними "Європейської правди", однією з ключових проблем перенесення термінів є те, що в разі, якщо Білий дім підтвердить можливість візиту в першій половині-середині серпня то у цей час Конгрес піде у відпустку. Це зменшує можливості для зустрічей під час візиту.
 
У пятницю прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що усі узгодження щодо візиту Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.
 
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17 07 2021 12:31
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