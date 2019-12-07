ВККСУ призначила Сіроша на місце Весельської і звільнила Козлова

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відрахувала зі штату Андрія Козлова.

Член комісії Козлов відрахований на підставі наказу Уповноваженої ВР з прав людини від 27 червня, повідомляє Lb.ua.

Також на сьогоднішньому засіданні комісія ввела до свого складу нового члена - Миколу Сіроша, призначеного на місце звільненої Тетяни Весельської.

5 квітня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова призначила членом ВККС Миколу Сіроша замість Тетяни Весельської.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв'язку з їхньою відмовою від кваліфоцінювання на відповідність посаді.