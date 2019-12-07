ПОЛІТИКА НОВИНИВища кваліфікаційна комісія суддів України відрахувала зі штату Андрія Козлова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВККСУ призначила Сіроша на місце Весельської і звільнила Козлова
Кадрові перестановки відповідають наказам омбудсмена
Фото: yvu.com.ua
Член комісії Козлов відрахований на підставі наказу Уповноваженої ВР з прав людини від 27 червня, повідомляє Lb.ua.
Також на сьогоднішньому засіданні комісія ввела до свого складу нового члена - Миколу Сіроша, призначеного на місце звільненої Тетяни Весельської.
5 квітня Уповноважена з прав людини Людмила Денісова призначила членом ВККС Миколу Сіроша замість Тетяни Весельської.
Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити з посад 23 суддів у зв'язку з їхньою відмовою від кваліфоцінювання на відповідність посаді.
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12 07 2019 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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