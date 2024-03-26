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Влада Бєлгородщини заявила про збиття 13 БпЛА

26 березня 2024, 09:09
Влада Бєлгородщини заявила про збиття 13 БпЛА
Фото: DHA
Безпілотники нібито збили над Бєлгородом та областю.

Влада Бєлгородської області рф заявила про нібито збиття 13 повітряних цілей, які летіли над регіоном.

Про це заявив губернатор області Олександр Гладков.

Як зазначається, після 2:00 у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася "робота ППО".
У повідомленні вказується, що безпілотники збили над Бєлгородом та областю.
 
"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста", - йдеться у повідомленні.
 
Згідно з його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма.

 

Бригадами швидкої постраждалих доправили до міської лікарні Бєлгорода. Лікарі надають їм усю необхідну медичну допомогу.

"У селищі Дубове різні пошкодження зафіксовано у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі: вибито вікна, посічено фасади, покрівлі та паркани", - йдеться у повідомленні.

 

 

безпілотникивійна в Україніросія окупантиБєлгородщина

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