Влада Бєлгородщини заявила про збиття 13 БпЛА

Безпілотники нібито збили над Бєлгородом та областю.

Влада Бєлгородської області рф заявила про нібито збиття 13 повітряних цілей, які летіли над регіоном.

Про це заявив губернатор області Олександр Гладков.

Як зазначається, після 2:00 у місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Згодом у регіоні почалася "робота ППО".

У повідомленні вказується, що безпілотники збили над Бєлгородом та областю.

"Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито 13 повітряних цілей на підльоті до міста", - йдеться у повідомленні.

Згідно з його словами, у селищі Дубове постраждали двоє людей. В одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої ділянки та сліпе проникаюче осколкове поранення живота. В іншого потерпілого - закрита черепно-мозкова травма.