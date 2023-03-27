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Влада Ізраїлю відклала судову реформу, яка розколола країну

27 березня 2023, 20:34
Влада Ізраїлю відклала судову реформу, яка розколола країну
Фото: з вільного доступу
Влада пішлана поступки протестувальникам.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився відкласти до літа ухвалення закону про судову реформу, що викликав масові протести в країні.

Про це повідомляє JPost.

Так, міністр юстиції Ізраїлю Ярів Левін вже заявив, що він поважатиме рішення Нетаньяху заморозити законодавчу ініціативу щодо законопроєкту уряду про зміну складу Комітету з призначення суддів Ізраїлю.

"Як член Лікуду, я поважаю будь-яке рішення, яке ухвалює прем'єр-міністр Нетаньяху щодо юридичних процесів судової реформи. Це робиться з розуміння того, що ситуація, в якій кожен робить те, що хоче, може призвести до падіння уряду і краху Лікуду", - сказав Левін.

Нагадаємо, що з січня в Ізраїлі відбуваються протести проти судової реформи, запропонованої урядом Нетаньяху. Нововведення передбачають значне обмеження повноважень Верховного суду, що суперечить демократичним принципам. У ніч на понеділок, 27 березня, десятки тисяч демонстрантів перекрили автомагістраль Аялон у Тель-Авіві, розпалили багаття на трасі і заночували там. Також мітингувальники прорвалися до резиденції глави уряду в Єрусалимі. Поліція використовує водомети, щоб розігнати протестувальників.
 
Вдень 27 березня на тлі масових страйків на знак протесту проти судової реформи, в Тель-Авіві скасували усі рейси з аеропорту Бен-Гуріон. Страйки відбуваються в університетах, лікарнях та інших закладах.
Ізраїльпротестизаконсудова реформаНетаньяху

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