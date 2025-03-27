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Влада Латвії розширила повноваження поліції на фоні загроз від рф

27 березня 2025, 19:57
Влада Латвії розширила повноваження поліції на фоні загроз від рф
Фото: з вільних джерел
Поліція Латвії отримала повноваження збивати безпілотники.

Сейм Латвії вніс зміни до закону про поліцію та дозволив правоохоронцям збивати безпілотники.

Про це повідомляє LSM.

На сьогоднішньому засіданні Сейму Латвії депутати підтримали розширення повноважень поліції, а саме право застосовувати спеціальні засоби для припинення переміщення дистанційно керованого пристрою в повітрі, на воді або на землі, якщо це загрожує громадській безпеці, життю чи здоров’ю людей, безпеці охоронюваних об’єктів чи критичної інфраструктури.
 
До такого рішення збивати дрони могли тільки прикордонники чи військові.
 
Безпілотники рф вже не вперше знаходились на території Латвії. Так, восени минулого року російський шахед залетів на територію Латвії. Тоді у волості Гайгалава Резекненського району виявили  російський безпілотник типу "Шахед" . 
Другий інцидент ставця на початку січня 2025 року.

 

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