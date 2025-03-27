Влада Латвії розширила повноваження поліції на фоні загроз від рф

Поліція Латвії отримала повноваження збивати безпілотники.

Сейм Латвії вніс зміни до закону про поліцію та дозволив правоохоронцям збивати безпілотники.

Про це повідомляє LSM.

На сьогоднішньому засіданні Сейму Латвії депутати підтримали розширення повноважень поліції, а саме право застосовувати спеціальні засоби для припинення переміщення дистанційно керованого пристрою в повітрі, на воді або на землі, якщо це загрожує громадській безпеці, життю чи здоров’ю людей, безпеці охоронюваних об’єктів чи критичної інфраструктури.

До такого рішення збивати дрони могли тільки прикордонники чи військові.