Влада Німеччини не змогла домовитися про створення Ради нацбезпеки – Spiegel

Головні дискусії велися між МЗС та офісом канцлера.

Коаліційний уряд Німеччини не зміг дійти згоди щодо створення Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Як зазначає газета, чиновники під час переговорів, які тривали кілька місяців, не змогли домовитися про те, хто очолить цей орган і як саме він працюватиме.



У Spiegel уточнюють, що головні дискусії велися між МЗС та офісом канцлера. Міністерство не хотіло передавати частину своїх повноважень офісу канцлера, який і так ухвалює важливі рішення. У свою чергу офіс канцлера виступив проти того, щоб орган, який може приймати рішення самостійно, підпорядковувався МЗС.



При цьому партія "Зелені" запропонувала модель, за якої Радою національної безпеки керували б різні міністерства поперемінно.



За інформацією видання, дискусія про створення ради пов'язана з обговоренням нової стратегії національної безпеки у ФРН, яку мали прийняти 17 лютого. Але цього не сталося через розбіжності між міністром закордонних справ Анналеною Бербок та канцлером Олафом Шольцем. Вони не можуть домовитись щодо оборонних витрат.