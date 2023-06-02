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Влада Швейцарії ухвалила остаточне рішення щодо зброї для України

02 червня 2023, 11:13
Влада Швейцарії ухвалила остаточне рішення щодо зброї для України
Фото з вільного доступу
Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.

Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн.

Про це повідомляє Swiss info.

Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.

Швейцарія – великий експортер озброєнь, але всі вони продаються за кордон зі стандартною умовою, що реекспорт має узгоджуватися з владою Швейцарії. Відповідно до закону про військову техніку, уряд Швейцарії не дозволяє постачання до країн, що беруть участь у збройних конфліктах.

З початку війни в Україні, посилаючись на цей закон, Берн відмовив у передачі зброї швейцарського виробництва в Україну трьом країнам – Німеччині, Іспанії та Данії, зазначає AFP.

Швейцарія засудила російську агресію проти України і приєдналася до міжнародних санкцій проти росії, але в питанні постачання зброї залишається непохитною.

Швейцаріязброявійна в Україніросія окупанти

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