Влада США почала розслідування щодо секретного проєкту Ілона Маска в Техасі – WSJ

Співробітники Tesla були занепокоєні тим, що компанія мала витратити мільйони доларів на спеціальне скло для таємничої будівлі

Федеральна прокуратура Манхеттена розслідує імовірне використання коштів компанії Tesla на "Скляний будинок" у Техасі.

Про це повідомила газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За планом гендиректора Tesla, біля штаб-квартири компанії в Остіні (штат Техас) мали побудувати простору скляну будівлю. У компанії ця ініціатива отримала кодову назву "Проєкт 42" і описувалася як будинок для Ілона Маска. Співробітники Tesla були занепокоєні тим, що компанія мала витратити мільйони доларів на спеціальне скло для таємничої будівлі. За даними WSJ, у Tesla провели внутрішнє розслідування з цього приводу, однак його результати дізнатися не вдалося.

Крім прокуратури, проєкт будівництва також вивчає Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Правила SEC вимагають, щоб публічні компанії розкривали інформацію про операції на суму понад $120 тисяч, у яких є зацікавлена сторона (наприклад, генеральний директор).

За даними газети, розслідування перебуває на ранній стадії та може не призвести до офіційних звинувачень.

У березні стало відомо, що Ілон Маск будує власне місто в Техасі в окрузі Бастроп, приблизно за 60 км від Остіну, столиці штату. Будівництво триває з 2021 року. Маск і співробітники його компаній описали своє бачення міста як утопію вздовж річки Колорадо, де його співробітники могли б жити й працювати. Проте влада округу Бастроп стверджувала, що не отримувала заявки на реєстрацію нового населеного пункту.