Влада США вимагає видалити TikTok з App Store і Google Play

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) вимагає від компаній Google й Apple видалити додаток TikTok зі своїх магазинів Google Play та App Store.

Про це повідомив уповноважений комісар FCC Брендан Карр.

Чиновник опублікував відповідні листи до виконавчого директора Google Сундару Пічаї та генерального директора Apple Тіма Кука. У них TikTok називають не просто ще одним застосунком з відео, а "вовком в овечій шкурі".

Так, в американської влади є інформація про витік даних користувачів застосунку. У листі TikTok називають загрозою національній безпеці, а також наводять результати розслідування, які підтверджують, що програма збирає дані користувачів і передає їх до Китаю.

FCC вимагає видалити TikTok з онлайн-магазинів до 8 липня. Якщо цього не зроблять, компанії повинні будуть надати пояснення своїх дій.