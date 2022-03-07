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Влада США вимагає видалити TikTok з App Store і Google Play

Керівництво має докази передавання особистих даних до Пекіна
Федеральна комісія зв'язку США (FCC) вимагає від компаній Google й Apple видалити додаток TikTok зі своїх магазинів Google Play та App Store.
Влада США вимагає видалити TikTok з App Store і Google Play Фото: з вільних джерел

Про це повідомив уповноважений комісар FCC Брендан Карр.

Чиновник опублікував відповідні листи до виконавчого директора Google Сундару Пічаї та генерального директора Apple Тіма Кука. У них TikTok називають не просто ще одним застосунком з відео, а "вовком в овечій шкурі".

Так, в американської влади є інформація про витік даних користувачів застосунку. У листі TikTok називають загрозою національній безпеці, а також наводять результати розслідування, які підтверджують, що програма збирає дані користувачів і передає їх до Китаю.

FCC вимагає видалити TikTok з онлайн-магазинів до 8 липня. Якщо цього не зроблять, компанії повинні будуть надати пояснення своїх дій.

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03 07 2022 12:58
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