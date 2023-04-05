Влада Талібану забороняє афганським жінкам працювати в ООН

Наразі в ООН працюють близько 400 жительок Афганістану.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попросила близько 3300 своїх співробітників з Афганістану не виходити на роботу протягом наступних двох днів після того, як у вівторок влада Талібану повідомила про заборону на роботу афганських жінок у всесвітній організації.

Про це повідомляє Reuters.

Представники ООН в Афганістані "отримали повідомлення про наказ де-факто влади, який забороняє жінкам, національним співробітницям ООН, працювати". Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік журналістам у Нью-Йорку. За його словами, ООН вивчає наслідки і в середу зустрінеться з представниками Міністерства закордонних справ Афганістану в Кабулі, щоб отримати подальші роз'яснення.

Наразі, зазначають, близько 400 афганських жінок працюють в ООН.

Два джерела в ООН повідомили агентству Reuters, що занепокоєння з приводу дотримання законів змусило організацію попросити всіх співробітників – і чоловіків, і жінок – не приходити на роботу протягом 48 годин. П'ятниця і субота в Афганістані зазвичай є вихідними днями, а це означає, що співробітники ООН повернуться не раніше неділі.

Місія ООН в Афганістані (МООНСА) раніше у вівторок висловила стурбованість тим, що співробітниці у східній провінції Нангархар не виходять на роботу.

"У Джелалабаді (столиці провінції Нангархар) було зроблено набагато більш офіційне повідомлення. Через різні канали нам повідомили, що це стосується всієї країни", – каже Дюжаррік, додавши, що не було жодних письмових повідомлень.

"Жінки-співробітниці необхідні ООН для надання життєво важливої допомоги", – сказав він, додавши, що гуманітарної допомоги потребують близько 23 мільйонів людей – понад половина населення Афганістану.

Міністерство інформації Афганістану не відразу відповіли на запити про коментарі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив запровадження заборони в Нангархарі у своєму Twitter: "Якщо цей захід не буде скасовано, це неминуче підірве нашу здатність надавати життєво важливу допомогу людям, які її потребують". Талібан, який захопив владу після того, як американські війська вийшли з Афганістану після 20 років війни, заявляє, що поважає права жінок відповідно до свого суворого тлумачення ісламського права.