Влада Туреччини назвала причину потужного вибуху на зерновому елеваторі

Наразі відомо про 10 постраждалих.

Вибух на елеваторі в турецькому порту Деринджі стався через детонацію зернового пилу під час завантаження зерна на судно.

Про це повідомляє CNN Turk.



"Причиною інциденту в порту Дерінджі став вибух зернового пилу",- заявив губернатор Коджаелі.

Інцидент стався під час завантаження зерна на корабель, поки що відомо про 10 постраждалих.

Як пояснив журналістам промисловий пожежник Аніл Яманер, вибухи на таких об'єктах не рідкість, особливо якщо до спекотної погоди додається несправність обладнання елеватора.

"Має бути тепло, але тепло саме по собі не є причиною вибуху пилу, це може бути витік електрики, тоді за певної суміші повітря та пилу відбувається вибух. Якщо пшеницю транспортують трубами, використовується потік повітря. У ньому з невідомих причин концентрація пилу досягла вибухонебезпечного рівня, потім якась несправність спричинила детонацію", - сказав пожежник.



Раніше стало відомо, що в порту Дерінджі в Туреччині стався вибух, епіцентр вибуху знаходився в одному із силосів із пшеницею.