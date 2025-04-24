"Владімір, досить!". Трамп відреагував на російський удар по Києву

За його словами, ця атака була "невчасною".

Президент США Дональд Трамп розчарований тим, що росія завдала ракетного удару по Києву. Він вимагає припинити війну.

Про це президент США Дональд Трамп написав в Truth Social.

"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Владімір, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп.

При цьому американський лідер не уточнив, до якого саме "Владіміра" він звертається - російського диктатора путіна чи президента України Володимира Зеленського.

Нагадємо, що росія вдарила по Києву 24 квітня, вночі. Станом на зараз відомо про вісьмох загиблих і 90 постраждалих.