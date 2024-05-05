Власники облігацій вимагатимуть від України відновити боргові виплати після перерви – WSJ

Однак в МВФ не згодні з такою ідеєю.

Група приватних іноземних власників облігацій України планує затребувати від влади держави виплати відсотків за держборгом у 2025 році, сплата яких була припинена після початку повномасштабного вторгнення росії,.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Так, група кредиторів, серед яких BlackRock BLK і Pimco, яка володіє приблизно п'ятою частиною непогашених єврооблігацій України на суму 20 мільярдів доларів, нещодавно сформувала комітет і найняла юристів з Weil Gotshal & Manges та банкірів з PJT Partners для ведення переговорів від свого імені.

Група хоче, щоб Київ уклав угоду, за якою зобов’яжеться відновити виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни. Деякі власники облігацій групи уже обговорювали ці плани з високопосадовцями в Києві.

Представник групи власників облігацій заявив виданню, що вона "з нетерпінням чекає на конструктивну співпрацю з метою надання допомоги у вирішенні проблеми суверенного боргу України".

У свою чергу Україна готується розпочати переговори з власниками облігацій уже цього місяця, і радники Києва працюють над тим, щоб залучити до них уряди США та інших країн.

"Це схвалення не гарантоване. США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться в руках власників облігацій, якщо Україна відновить будь-яке обслуговування боргу. Країни погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько 4 мільярдів доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати виплачувати борги раніше, ніж вони", - зазначає видання.

Водночас, без досягнення угоди Україна може оголосити дефолт після закінчення боргових канікул у серпні, що ускладнить можливість залучення нових запозичень.

Представники Міжнародного валютного фонду та деякі члени групи власників облігацій зустрічалися у квітні у Вашингтоні, де представники фонду зазначили, що загальний обсяг списання боргу з приватного сектору може бути більшим, ніж зараз показують ринки облігацій. За даними AdvantageData, українські облігації торгуються на рівні від 25 до 35 центів за долар, що означає втрати до 15 мільярдів доларів.

WSJ пише, що незважаючи на те, що конфлікт затягується, кредитори кажуть, що вони оптимістично налаштовані щодо стабілізації фінансів України. Зокрема, Україна отримала вкрай необхідну допомогу від США та Європи і збільшила свої валютні резерви до рекордно високого рівня у квітні, тоді як центральний банк України розглядає можливість зменшення контролю за рухом капіталу впродовж року.

Власники облігацій сподіваються отримати до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних відсоткових платежів після того, як вони погодяться на списання боргу. При цьому вони дали зрозуміти, що можуть погодитися на списання боргу і пізніше.

Деякі власники облігацій пропонують використати заморожені російські активи в Європі та Північній Америці для погашення частини боргу. МВФ і кілька країн G-7 поки що не підтримують цю ідею, але зазначили, що можуть підтримати менші відсоткові виплати в період до 2027 року - за ставками, значно нижчими за ринкові. Дехто вважає, що Україна не захоче відновлювати нормальний графік погашення боргу до 2027 року, не раніше, ніж до 2027 року.

Якщо угода буде досягнута, вона може бути фінансово вигідною для інвесторів, які купили українські облігації за вигідними цінами.