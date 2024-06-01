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Влітку у восьми країнах Європи збиратимуть ДНК рідних зниклих безвісти

01 червня 2024, 19:19
Влітку у восьми країнах Європи збиратимуть ДНК рідних зниклих безвісти
Фото: gettyimages.com
Зразки ДНК збиратимуть в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти продовжить збір ДНК за кордоном. 

Про це інформує МВС, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти.

Вона планує провести кампанію зі збору референтних (ДНК) зразків упродовж літа 2024 року в Молдові, Румунії, Болгарії, Угорщині, Франції, Люксембурзі, Бельгії та Нідерландах.

"Якщо у вашій родині є особа, що зникла безвісти у зв’язку з військовою агресією російської федерації в Україні, ви можете надати свої референтні (ДНК) зразки МКЗБ", – зазначили у міністерстві.

Для запису на відбір ДНК зразків просять  залишити інформацію про особу, яка зникла безвісти, за посиланням або надавши відповідну інформацію за телефоном МКЗБ в Україні +38(068)791-00-00 (доступні також месенджери Telegram, Viber, Whatsapp).

ДНКзниклі безвістивійна в Україніросія-агресор

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