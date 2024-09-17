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ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя

17 вересня 2024, 18:51
ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя
Фото: firtka.if.ua
Вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів.
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили днями російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
 
Про це йдеться на Facebook-сторінці ВМС.
 
Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.
Маріупольвійна в УкраїніВМС ЗСУросія окупанти

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