ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя

Вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів.

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили днями російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ВМС.

Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.