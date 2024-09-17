ВМС атакували ракетами російські сховища із боєприпасами поблизу Маріуполя
17 вересня 2024, 18:51
Фото: firtka.if.ua
Вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів.
Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ знищили днями російські сховища з боєприпасами поблизу Маріуполя.
Про це йдеться на Facebook-сторінці ВМС.
Ці сховища атакували ракетами. За підтвердженими даними, вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для застосування на території України.