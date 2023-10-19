ВМС Болгарії та Румунії почали розмінування акваторії Чорного моря

Спостерігається 7 кораблів, 1 румунський, 6 болгарських.

Мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала траління акваторії Черного моря поблизу берегів Болгарії на маршруті нового українського морського коридору.



Про це повідомив керівник проекту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Клименко.

За його словами, наші чорноморські сусіди демонструють на диво стислий період від прийняття рішення про створення мінно-тральної групи до початку практичної роботи.



Рішення було прийняте лише 12.10.2023 під час чергового Рамштайну, а з 16.10.2023 кораблі вже в морі.