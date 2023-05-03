Внаслідок масованих російських атак Херсощини загинуло 17 людей

Ще 26 - отримали поранення.

Сьогодні зранку, 3 травня, російські армійці почали масовано обстрілювати місто Херсон та населені пункти області, внаслідок чого загинуло 17 людей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 осіб. Щонайменше 26 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії рф, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Крім того, вранці від обстрілу Дар'ївської громади області загинув чоловік. За даними Офісу генпрокурора України, ворожі обстріли тривають.