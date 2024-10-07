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Внаслідок ракетного удару по порту "Південний" пошкоджено цивільне судно

07 жовтня 2024, 16:09
Внаслідок ракетного удару по порту
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
російська армія атакувала цивільне судно, завантажене зерном кукурудзи для експорту.
В ніч на 6 жовтня росія завдала ракетного удару по українському порту Південний. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.
 
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
 
"У ніч на 6 жовтня росія пошкодила цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний. На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Це абсолютно цивільний вантаж", –  ідеться у повідомленні міністерства.
 
Відомо, що це вже 20-те цивільне судно, яке зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Напередодні росія вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. 
 
"Це ніщо інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку”, – сказав Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
 
росія традиційно заявляє про знищення нібито військових вантажів, однак всі атаки спрямовані на цивільні об’єкти. Нещодавно подібна атака по Ізмаїльському району Одеської області пошкодила вантажівки та адмінбудівлі на кордоні з Румунією.
 
Попри постійні обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

 

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