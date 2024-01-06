Внаслідок ударів по Покровському району загинули 11 людей, з них 5 дітей

росіяни вдарили по району ракетами С-300.

Внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, у тому числі п'ятеро дітей.

Про це повідомив начальниу Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

"росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще вісьмох. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. Ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю", - зазначив очільник Донецької ОВА.

На ворожий удар відреагував Президент Зеленський. Він заявив, що росія має відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для неї не мине.

"Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Він додав, що усім пораненим надається необхідна допомога.

"І росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", – підсумував він.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 6 січня обстріляли Покровськ, що у Донецькій області. Окрім житлових будинків, окупанти поцілили в адмінбудівлю.