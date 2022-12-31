У Києві від ракетного удару загинула людина (оновлено)
Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Мер Києва повідомив про одного загиблого.
У Печерському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Є руйнування, ушкодження отримав готельний об'єкт. На місце йдуть екстрені служби, - повідомив Тимошенко.
Декількома хвилинами пізніше Тимошенко повідомив про попадання уламків ракет у приватний будинок у Солом'янському районі столиці.
"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі одна людина загинула. Кілька постраждалих", - повідомив мер Києва Віталій Кличко
ОНОВЛЕНО:
У Києві підтверджено інформацію про одного загиблого та 16 постраждалих внаслідок ракетної атаки. Про повідомляє міська військова адміністрація.
Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки на Хмельницький поранено двох людей.