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ПОЛІТИКА

Внаслідок війни росії проти України зниклими безвісти вважаються понад 2 тисячі дітей

25 травня 2024, 12:43
Внаслідок війни росії проти України зниклими безвісти вважаються понад 2 тисячі дітей
Світ 25 травня відзначає Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

У Міжнародний день зниклих безвісти дітей уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що в Україні ця проблема стала ще боліснішою з початком російсько-української війни.

Він розповів, скільки дітей вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії рф проти України.

"Сьогодні відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. Цей день має на меті привернути увагу суспільства до цієї проблематики та до правил, які допоможуть запобігти зникненню дітей. На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою", – зазначив Лубінець.

Він пояснив, що рф незаконно викрадає та депортує українських дітей, а також зчиняє хаос на окупованих територіях. І все це лише посилює проблему та збільшує число зниклих безвісти дітей.

"На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни росії проти України", – повідомив Лубінець.   

Нагадаємо, що росія викрала та незаконно вивезла з України щонайменше 20 тисяч дітей. 

війнадітиросія окупантиДмитро Лубінець

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