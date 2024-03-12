Вночі 12 березня під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ рф

Влада каже, що постраждалих немає.

Уранці 12 березня у місті Кстово в Нижегородській області росії сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Про це повідомили низка російських ЗМІ.

Губернатор області Глєб Нікітін заявив, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки українського безпілотника.

Зазначається, що він поцілив прямо в одну з установок із переробки нафти.

За інформацією російського посадовця у результаті події ніхто не постраждав, а на місці події працюють екстрені служби, які гасять вогонь.

Цієї ночі у низці російських регіонів повідомили про роботу протиповітряної оборони, яка начебто відбивала атаки українських безпілотників. Зокрема у місті Орел місцеві мешканці чули серію вибухів, після якої стало відомо про пожежу на нафтобазі. Там також влада заявляла, що обійшлося без постраждалих.

За словами місцевих жителів, перед початком пожежі вони чули звуки декількох вибухів.

Згодом губернатор Орловської області Андрєй Кличков повідомив, що атака БПЛА прийшлася по об'єкту паливно-енергетичного комплексу. За його словами, ніхто не постраждав, а на місці події працюють екстрені служби для ліквідації наслідків загоряння.

московська область

За повідомленнями Міноборони, в області, "знищено" два дрони. Мер москви Сергій Собянін повідомив про "відбиття дрона, що летів на москву".

"Сьогодні силами ППО в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", - написав Собянін.