Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Вночі 12 березня під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ рф

12 березня 2024, 09:05
Вночі 12 березня під ударом опинилася нафтобаза та НПЗ рф
Джерело: соцмережі
Влада каже, що постраждалих немає.

Уранці 12 березня у місті Кстово в Нижегородській області росії сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Про це повідомили низка російських ЗМІ.

Губернатор області Глєб Нікітін заявив, що об'єкт паливно-енергетичного комплексу загорівся унаслідок атаки українського безпілотника.

Зазначається, що він поцілив прямо в одну з установок із переробки нафти.

За інформацією російського посадовця у результаті події ніхто не постраждав, а на місці події працюють екстрені служби, які гасять вогонь.

Цієї ночі у низці російських регіонів повідомили про роботу протиповітряної оборони, яка начебто відбивала атаки українських безпілотників. Зокрема у місті Орел місцеві мешканці чули серію вибухів, після якої стало відомо про пожежу на нафтобазі. Там також влада заявляла, що обійшлося без постраждалих.

За словами місцевих жителів, перед початком пожежі вони чули звуки декількох вибухів.

Згодом губернатор Орловської області Андрєй Кличков повідомив, що атака БПЛА прийшлася по об'єкту паливно-енергетичного комплексу. За його словами, ніхто не постраждав, а на місці події працюють екстрені служби для ліквідації наслідків загоряння.

московська область

За повідомленнями Міноборони, в області, "знищено" два дрони. Мер москви Сергій Собянін повідомив про "відбиття дрона, що летів на москву".

"Сьогодні силами ППО в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", - написав Собянін.

війнаНПЗатаканафтобазарф тероризм

Останні матеріали

Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Технології
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2024, 23:20
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється