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Вночі дрони атакували Білгородську область

07 квітня 2024, 10:51
Вночі дрони атакували Білгородську область
Фото: з вільних джерел
Внаслідок атаки на Білгородську область жертв немає.

У ніч проти 7 квітня у Білгородські області пролунали вибухи, виникла пожежа. Нібито це сталося через атаку безпілотників.

Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"У селищі Ленінський Шебекинського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння", – написав губернатор.

В'ячеслав Гладков повідомляє, що жертв немає та зазначає, що атаку нібито здійснили Збройні сили України.

"Село Дроновка Грайворонського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою FPV-дронів. В результаті 4 атак повністю згоріли два автомобілі. Також пошкоджено лінію газопередачі", – повідомив політик.

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