Вночі дрони з Лівану атакували резиденцію Нетяньягу в Ізраїлі

Ліван атакував Ізраїль кількома безпілотниками.

Вранці, 19 жовтня, Ліван запустив кілька безпілотників по Ізраїлю. Один з дронів був націлений на резиденцію прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в місті Кесарія.

Про це повідомляє Times of Israel.

У канцелярії Нетаньягу підтвердили, що приватну резиденцію Прем'єра в Кесарії атакували безпілотники з Лівану. Зазначається, що Нетаньягу і його дружина не перебували в резиденції під час атаки.

За інформацією місцевих мешканців, було чути сильні вибухи. Водночас сирен не вмикали.

Ще два ліванські безпілотники були збиті засобами ППО.