Вночі москву атакували безпілотники, є руйнування

російська влада відреагувала на атаку безпілотників москви та московської області.

У столиці країни-агресорки місті москва вночі, 22 серпня пролунали вибухи.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється що звуки вибухів було чути в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї.

Повідомляється, що у Красногорську сили ППО збили безпілотник, в результаті вибуху в одній з багатоповерхівок повилітали вікна.

Канал "Shot" стверджує, що над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

За інформацією російського видання "РИА Новости", у Красногорську пошкоджено фасад і вікна 25-поверхівки та припарковані поруч з будинком автомобілі.

Вибух також чули жителі московського району Строгіно Після вибуху у небі видно дим.

Крім того, московські аеропорти Внуково та Домодєдово оголошено режим "Килим", вони тимчасово припинили роботу.

Влада москви та Міноборони рф запевняють, що всі безпілотники були знищені засобами ППО.

Мер столиці країни-агресори Сергій Собянін заявив, що сили ППО знищили два дрони.

"ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців. На місця пригод виїхали спецслужби", - зазначив він.

В свою чергу російське Міноборони заявило про знищення чотирьох безпілотників.

У відомстві заявили, що територія рф вночі була атакована чотирма БПЛА. Два з них були збиті засобами ППО над Підмосков'ям, два інших придушено і збито над Брянською областю рф.