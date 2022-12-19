Вночі росія атакувала безпілотниками Київ та область

Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях.

Над Києвом, під час нічної атаки рф, ППО збила бойові дрони-камікадзе. У Київській області є постраждалі, їм надається допомога.

Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях.

"Детальніше – згодом. Попередньо, в Києві без постраждалих. Медики та рятувальники ще працюють на місцях", – повідомив мер Києва.

У результаті атаки на Київ є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням.